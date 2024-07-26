В Коми за неделю подешевели яйца вареные колбасы и сыры

Комистат предоставил сведения об изменениях в ценах на различные продукты за период с 16 по 22 июля.

На прошлой неделе зафиксировано повышение цен на такие товары: пшеничный хлеб — на 1,3%, вермишель — на 1,6%, куриное мясо — на 1,8%, макароны — на 1,9%, полукопченые и варено-копченые колбасы — на 3,9%, пшено — на 4,1%, подсолнечное масло — на 4,8%.