В Коми за неделю подешевели яйца вареные колбасы и сыры
- 20:45 26 июля
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- Елизавета Петрова
Фото из архива редакции
Комистат предоставил сведения об изменениях в ценах на различные продукты за период с 16 по 22 июля.
На прошлой неделе зафиксировано повышение цен на такие товары: пшеничный хлеб — на 1,3%, вермишель — на 1,6%, куриное мясо — на 1,8%, макароны — на 1,9%, полукопченые и варено-копченые колбасы — на 3,9%, пшено — на 4,1%, подсолнечное масло — на 4,8%.
Снижение цен произошло на следующие товары: вареные колбасы — на 1,1%, сыры твердых, полутвердых и мягких сортов — на 1,3%, куриные яйца — на 3%, маргарин — на 3,7%.
Кроме того, упали цены на овощи и фрукты: яблоки и бананы — на 1,9%, помидоры — на 2,5%, морковку — на 3,5%, столовую свеклу — на 8,8%. В то же время цены на огурцы выросли на 2,6% и на белокочанную капусту — на 7,4%.