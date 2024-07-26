В Ухте в ДТП попали жених и невеста
- 20:30 26 июля
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- Елизавета Петрова
Скрин видео Информационной программы "День"
В Ухте свадебный автомобиль попал в аварию. Об этом сообщает "Комиинформ".
Днем 26 июля на трассе "Подъезд к Яреге" в Ухте на отметке 3 км произошла авария. По предварительной информации, в результате столкновения автомобилей Lifan и Volkswagen пострадали три человека.
Свидетели происшествия утверждают, что в одной из машин находилась свадебная пара. Жених и невеста, находившиеся на заднем сиденье без ремней безопасности, остались живы.
Согласно данным МВД по Коми, травмы различной степени тяжести получили водитель и пассажиры автомобиля Lifan, из которых двое были госпитализированы. На данный момент причины происшествия выясняются.