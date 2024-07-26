В Ухте в ДТП попали жених и невеста

Скрин видео Информационной программы "День"

В Ухте свадебный автомобиль попал в аварию. Об этом сообщает "Комиинформ". Днем 26 июля на трассе "Подъезд к Яреге" в Ухте на отметке 3 км произошла авария. По предварительной информации, в результате столкновения автомобилей Lifan и Volkswagen пострадали три человека.

Свидетели происшествия утверждают, что в одной из машин находилась свадебная пара. Жених и невеста, находившиеся на заднем сиденье без ремней безопасности, остались живы.