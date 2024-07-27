В Сыктывкаре LADA после столкновения с Hyundai врезалась в опору ЛЭП
- 15:45 27 июля
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- Анастасия Амелькина
Сыктывкарец не учел безопасную дистанцию и столкнулся с “Хендаем”. После его автомобиль врезался в столб. Об этом пишет УГИБДД по Коми.
26 июля 2024 года около 16:02 в столице Коми произошла авария. Водитель 1988 года рождения за рулём LADA Granta ехал по улице Энгельса в сторону Чкалова. На перекрестке возле дома №4 на улице Водопьянова мужчина не учел безопасную дистанцию до движущегося впереди Hyundai Getz и врезался в него. За рулём иномарки была женщина 1977 года рождения. После столкновения “Лада” улетела в опору ЛЭП.
Водитель отечественного авто получил ссадины и черепно-мозговую травму. Госпитализация ему не потребовалась. Стаж вождения у мужчины с 2006 года. За 2024 год он трижды привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.