В Сыктывкаре LADA после столкновения с Hyundai врезалась в опору ЛЭП

Сыктывкарец не учел безопасную дистанцию и столкнулся с “Хендаем”. После его автомобиль врезался в столб. Об этом пишет УГИБДД по Коми.

26 июля 2024 года около 16:02 в столице Коми произошла авария. Водитель 1988 года рождения за рулём LADA Granta ехал по улице Энгельса в сторону Чкалова. На перекрестке возле дома №4 на улице Водопьянова мужчина не учел безопасную дистанцию до движущегося впереди Hyundai Getz и врезался в него. За рулём иномарки была женщина 1977 года рождения. После столкновения “Лада” улетела в опору ЛЭП.