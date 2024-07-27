В Коми мошенники лишили водителя-вахтовика денег под предлогом продления договора на услуги связи
- 08:45 27 июля
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- Анастасия Амелькина
В Усинске мошенники представились сотрудниками сотовой связи и путём обмана получили более миллиона рублей. Подобный случай произошёл также в Сосногорске. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми.
В полицию Усинска обратился житель Республики Марий Эл. Мужчина 1971 года рождения находился в Коми на вахте. Ему позвонил неизвестный и представился менеджером компании сотовой связи. Мошенники сообщил, что срок действия сим-карты пострадавшего истекает. Для дистанционного продления договора услуг незнакомец попросил продиктовать шестизначный код, который придет на телефон.
После с мужчиной связался по смс псевдо-сотрудник Госуслуг. Он уверял жителя Марий Эл в том, что его личный кабинет взломали и от его лица подали заявку на кредит. Мошенник утверждал, что необходимо оформить встречные займы, а также снять деньги и перевести на безопасные счета. Пострадавший перевел незнакомцам более 1,2 миллиона рублей.
По такой же схеме мошенники обманули жительницу Сосногорска. Женщина 1980 года рождения перевела неизвестным около 19 тысяч рублей.