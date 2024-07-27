В Коми мошенники лишили водителя-вахтовика денег под предлогом продления договора на услуги связи

В Усинске мошенники представились сотрудниками сотовой связи и путём обмана получили более миллиона рублей. Подобный случай произошёл также в Сосногорске. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми.

В полицию Усинска обратился житель Республики Марий Эл. Мужчина 1971 года рождения находился в Коми на вахте. Ему позвонил неизвестный и представился менеджером компании сотовой связи. Мошенники сообщил, что срок действия сим-карты пострадавшего истекает. Для дистанционного продления договора услуг незнакомец попросил продиктовать шестизначный код, который придет на телефон.