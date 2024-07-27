В Коми отметят юбилей одного из районов

В этом году Княжпогостскому району исполнится 85 лет. В честь этого в Евме состоится фестиваль. Об этом сообщает администрация Главы Республики Коми.

10 августа 2024 года в Емве отметят юбилей района. В этот день в городе пройдёт фестиваль “Олан гаж”. Жителей и гостей будут ждать фотозоны, выставки достижений и местных мастеров, а также различные мастер-классы и национальные подворья. На сцене для посетителей выступят народные ансамбли, творческие и фольклорные коллективы.