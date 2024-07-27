В Коми отметят юбилей одного из районов
- 10:00 27 июля
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- Анастасия Амелькина
В этом году Княжпогостскому району исполнится 85 лет. В честь этого в Евме состоится фестиваль. Об этом сообщает администрация Главы Республики Коми.
10 августа 2024 года в Емве отметят юбилей района. В этот день в городе пройдёт фестиваль “Олан гаж”. Жителей и гостей будут ждать фотозоны, выставки достижений и местных мастеров, а также различные мастер-классы и национальные подворья. На сцене для посетителей выступят народные ансамбли, творческие и фольклорные коллективы.
Напомним, что в 2023 году фестиваль “Сосногорье” прошёл в дерене Пожня. Его приурочили к юбилею населённого пункта. Жители отметили 210-летие деревни. Тогда, гости мероприятия могли послушать народные песни, посетить подворья разных народов, прокатиться на лошади и стать участниками интересных мастер-классов.