В начале учебного года в Сыктывкаре появится ещё одна школа
- 08:30 27 июля
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- Анастасия Амелькина
В Сыктывкаре скоро введут в эксплуатацию новую школу. Мэр города проинспектировал строительство объекта, о чем сообщил на своей странице в социальных сетях.
25 июля Владимир Голдин вместе с прокурором региона Николаем Егоровым, главным федеральным инспектором Михаилом Тыриным, уполномоченной по правам ребёнка Татьяной Козловой и начальником управления образования столицы Коми Ольгой Бригида побывали на стройке в местечке Емваль. Там скоро появится новая школа на 825 мест, работы близятся к завершению.
К началу учебного года поручено закончить подготовку школы, а также собрать все необходимые документы. В заведение создали условия для получения профильного образования в медицинском, психолого-педагогическом и инженерно-кадетском классах. Строительство удалось реализовать в рамках проекта «Образование».