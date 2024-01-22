В Сыктывкаре росгвардеец спас женщину, а сам погиб
- 08:30 22 января
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- Татьяна Зубова
В Коми росгвардеец спас женщину, а сам погиб. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Ефрейтор Ислам Тохаев проходил службу в Сочи, но летом 2023 года находился в командировке в Сыктывкаре. Идя вдоль реки Вычегды, он заметил тонущую женщину. Опасное течение и особенности речного дна едва не погубили женщину. На ее счастье рядом оказался военный Тохаев. Он кинулся на помощь и спас утопающую, но сам выбраться не смог и погиб.
Указом президента России росгвардейца удостоили посмертно медалью "За спасение погибавших". Государственную награду передали родителям военнослужащего Самату Азретовичу и Мариям Махмудовне, проживающими в Кабардино-Балкарии. Семью героя навестили сослуживцы сына.
Ранее глава МВД России наградил полицейских из Коми за спасение погибавших. Правоохранители эвакуировали людей из горящего дома в Усинске, несмотря на отсутствие средств индивидуальной защиты. Среди жильцов оказалась и семья с маленьким ребёнком.
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