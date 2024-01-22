В Сыктывкаре росгвардеец спас женщину, а сам погиб

В Коми росгвардеец спас женщину, а сам погиб. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ефрейтор Ислам Тохаев проходил службу в Сочи, но летом 2023 года находился в командировке в Сыктывкаре. Идя вдоль реки Вычегды, он заметил тонущую женщину. Опасное течение и особенности речного дна едва не погубили женщину. На ее счастье рядом оказался военный Тохаев. Он кинулся на помощь и спас утопающую, но сам выбраться не смог и погиб.