Комистат рассказал, как изменились цены на нефтепродукты за неделю
- 07:30 27 июля
- 6+
- Анастасия Амелькина
В Коми продолжает дорожать бензин. В этот раз стоимость увеличилась на 0,5 процента. О ценах на нефтепродукты в регионе сообщает Комистат.
За неделю с 15 по 22 июля в Республике на 0,63% стал дороже бензин марки АИ-98 и выше. При это с начала июля нефтепродукты подешевели. Цена на дизельное топливо упала на 0,84 процента. Сейчас в среднем по региону его можно приобрести за 66 рублей 12 копеек за один литр.
Комистат делится актуальными ценами на нефтепродукты в регионе:
Сыктывкар
Марки АИ-92- 48,92 рублей
Марки АИ-95 - 54,04 рублей
Марки АИ-98 и выше - 71,48 рублей
Дизельное топливо - 65,44 рублей
Ухта
Марки АИ-92 - 49,44 рублей
Марки АИ-95 - 54,31 рублей
Марки АИ-98 и выше - 71,78 рублей
Дизельное топливо - 66,07 рублей
Воркута
Марки АИ-92 - 53,05 рублей
Марки АИ-95 - 56,58 рублей
Дизельное топливо - 67,87 рублей