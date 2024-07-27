Комистат рассказал, как изменились цены на нефтепродукты за неделю

В Коми продолжает дорожать бензин. В этот раз стоимость увеличилась на 0,5 процента. О ценах на нефтепродукты в регионе сообщает Комистат.

За неделю с 15 по 22 июля в Республике на 0,63% стал дороже бензин марки АИ-98 и выше. При это с начала июля нефтепродукты подешевели. Цена на дизельное топливо упала на 0,84 процента. Сейчас в среднем по региону его можно приобрести за 66 рублей 12 копеек за один литр.