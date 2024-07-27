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Комистат рассказал, как изменились цены на нефтепродукты за неделю

Комистат рассказал, как изменились цены на нефтепродукты за неделюФото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Коми продолжает дорожать бензин. В этот раз стоимость увеличилась на 0,5 процента. О ценах на нефтепродукты в регионе сообщает Комистат.

За неделю с 15 по 22 июля в Республике на 0,63% стал дороже бензин марки АИ-98 и выше. При это с начала июля нефтепродукты подешевели. Цена на дизельное топливо упала на 0,84 процента. Сейчас в среднем по региону его можно приобрести за 66 рублей 12 копеек за один литр.

Комистат делится актуальными ценами на нефтепродукты в регионе:

Сыктывкар

Марки АИ-92- 48,92 рублей

Марки АИ-95 - 54,04 рублей

Марки АИ-98 и выше - 71,48 рублей

Дизельное топливо - 65,44 рублей

Ухта

Марки АИ-92 - 49,44 рублей

Марки АИ-95 - 54,31 рублей

Марки АИ-98 и выше - 71,78 рублей

Дизельное топливо - 66,07 рублей

Воркута

Марки АИ-92 - 53,05 рублей

Марки АИ-95 - 56,58 рублей

Дизельное топливо - 67,87 рублей

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