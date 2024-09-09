Студенты могут пройти оплачиваемые стажировки в банке
- 09:14 9 сентября
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- Александра Клюенкова
В начале сентября стартовали две программы стажировок для молодых специалистов: 2 сентября началась программа ВТБ РОСТ, а 5 сентября – IT Юниор для начинающих специалистов в сфере информационных технологий. Обе стажировки проходят в головной организации банка ВТБ.
Участниками программы ВТБ РОСТ, проходящей в Москве и Санкт-Петербурге, станут 67 студентов и выпускников магистратуры ведущих российских вузов. Каждый год все больше талантливых молодых специалистов проходят сложный отбор, чтобы попасть на стажировку в банк. В этом году было получено более 8500 заявок, конкурс на программу составил 133 человека на место. На годовой стажировке предусмотрена насыщенная программа обучения под руководством опытных наставников.
ВТБ предоставляет широкий спектр ИТ-программ стажировок, и самая масштабная из них – IT Юниор. В рамках программы, проходящей в Москве и Самаре, к команде ВТБ присоединятся 40 начинающих ИT-специалистов. По сравнению с прошлым сезоном численность стажеров увеличилась почти на 50%. В этом году интерес к программе возрос, и количество заявок увеличилось до 7200. Конкурс на участие в программе составил 180 человек на место. В течение полугода молодые специалисты будут проходить специализированное обучение по своему направлению и работать над реальными проектами в ИТ-сфере.
Ежегодно более 65% выпускников программ ВТБ РОСТ и IT Юниор становятся сотрудниками банка ВТБ.