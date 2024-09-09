Студенты могут пройти оплачиваемые стажировки в банке

В начале сентября стартовали две программы стажировок для молодых специалистов: 2 сентября началась программа ВТБ РОСТ, а 5 сентября – IT Юниор для начинающих специалистов в сфере информационных технологий. Обе стажировки проходят в головной организации банка ВТБ.

Участниками программы ВТБ РОСТ, проходящей в Москве и Санкт-Петербурге, станут 67 студентов и выпускников магистратуры ведущих российских вузов. Каждый год все больше талантливых молодых специалистов проходят сложный отбор, чтобы попасть на стажировку в банк. В этом году было получено более 8500 заявок, конкурс на программу составил 133 человека на место. На годовой стажировке предусмотрена насыщенная программа обучения под руководством опытных наставников.