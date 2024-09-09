Разгадана главная тайна генетики: ученые раскрыли, кто из родителей передает свой интеллект ребенку

Недавнее исследование, проведенное американскими учеными из Отдела социальных наук Совета медицинских исследований и общественного здравоохранения, раскрывает интересные аспекты наследования интеллектуальных способностей. Результаты, опубликованные на портале Psychology Spot, указывают на преимущественную роль матери в передаче интеллекта детям. Ученые проанализировали данные более 12 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет, учитывая их IQ, образование, социально-экономический статус и расовую принадлежность. Особое внимание было уделено генам на Х-хромосоме, которые считаются ключевыми в формировании умственных способностей. Поскольку женщины имеют две Х-хромосомы, а мужчины только одну, вероятность передачи интеллектуальных черт от матери к ребенку оказалась значительно выше.

Исследователи также обнаружили, что гены интеллекта на отцовской Х-хромосоме часто бывают неактивными, что еще больше подчеркивает значимость материнского вклада в наследование умственных способностей.

Однако ученые подчеркивают, что генетика - это лишь часть картины. Около половины интеллектуального потенциала формируется под влиянием внешних факторов, таких как образование, социальное окружение и личностное развитие ребенка. Это подтверждает, что развитие интеллекта - сложный процесс, зависящий как от наследственности, так и от среды.