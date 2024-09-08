В одном из районов Коми мотоциклист без прав врезался в "Ладу"

Фото ГАИ

В Усть-Куломском районе Республики Коми произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста без водительских прав. Об этом сообщило Управление ГИБДД по Коми. Авария произошла 7 сентября в 11:35 на автодороге «Усть-Кулом – Усть-Нем – Мыёлдино», когда мотоциклист 1994 года рождения, управляя мотоциклом марки "BAJAJ", не справился с управлением и столкнулся с автомобилем LADA Largus.

Согласно предварительной информации, водитель мотоцикла нарушил одно из важнейших правил безопасности на дорогах — не соблюдал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства. Это стало причиной столкновения с попутно ехавшей машиной. Мотоциклист не успел среагировать вовремя, что привело к столкновению, которое могло иметь более серьезные последствия.

В результате ДТП пострадал сам мотоциклист. У пострадавшего диагностированы черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Несмотря на достаточно серьезные повреждения, госпитализация водителя не потребовалась. По данным медиков, мужчина был в сознании и находился в стабильном состоянии на момент осмотра. Спасением от более тяжелых травм стало то, что водитель был в мотошлеме, который смягчил удар.

Однако выяснилось, что мотоциклист не имел водительских прав на управление транспортным средством. Более того, по данным полиции, он никогда не получал водительского удостоверения на вождение мотоцикла. Это серьезное нарушение, которое также стало одной из причин аварии. Водительское удостоверение — это не просто формальность, а важный документ, подтверждающий, что человек прошел обучение и знает правила дорожного движения.