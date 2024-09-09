В Княжпогостском районе задержали трех молодых людей, перевозивших крупную партию наркотиков

Фото МВД по Коми

В Коми перед судом предстанут три молодых человека, что пытались незаконно перевести крупную партию наркотиков. Сотрудники ОМВД России по Княжпогостскому району получили оперативные данные о возможной причастности троих местных жителей в возрасте от 22 до 24 лет к незаконному обороту наркотических средств.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили автомобиль, на котором передвигались подозреваемые, и задержали его. В ходе осмотра транспортного средства был найден полимерный сверток с темным веществом. Проведенная физико-химическая экспертиза подтвердила, что это гашиш весом около 50 граммов.

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении задержанных по части 2 статьи 228 УК РФ (Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере). Суд заключил под стражу одного из сообщников. Двух других подозреваемых оставили под домашним арестом.