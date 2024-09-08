Спасатели помогли выйти из леса заболевшему охотнику из Коми

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В Сыктывкаре сотрудники аварийно-спасательного отряда «Спас-Коми» провели сложную операцию по спасению охотника, которому стало плохо в лесу. Информация о происшествии поступила 8 сентября. Согласно предоставленным данным, инцидент произошел в лесистой местности в районе детского лагеря «Белый бор». Два охотника, находясь в поисках добычи, оказались в трудной ситуации. Один из них внезапно почувствовал себя плохо, что потребовало немедленного вмешательства специалистов.

Оставшийся в хорошем состоянии охотник быстро обнаружил сеть сотовой связи и вызвал помощь через службу спасения. Вызов был принят аварийно-спасательным отрядом «Спас-Коми», который незамедлительно выехал на место происшествия. Спасатели столкнулись с трудностями из-за удаленного расположения и сложных погодных условий, что осложнило операцию.