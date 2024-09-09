Вымыла окна этими средствами: ощущение, что стекол совсем нет — воспользовалась советом мойщицы окон

Мытье окон — дело непростое, особенно трудно очистить окна после зимы. Существуют отличные средства, которые помогут легко и быстро удалить всю грязь и сделать стекла блестящими.

Советы и методы мытья окон поделилась блогер канала «Уютный дом». Эти лайфхаки она получила от профессиональной мойщицы окон. Прелесть этих методов в том, что их можно приготовить из того, что всегда есть под рукой.