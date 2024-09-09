Вымыла окна этими средствами: ощущение, что стекол совсем нет — воспользовалась советом мойщицы окон
- 09:35 9 сентября
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- Служба новостей
Мытье окон — дело непростое, особенно трудно очистить окна после зимы. Существуют отличные средства, которые помогут легко и быстро удалить всю грязь и сделать стекла блестящими.
Советы и методы мытья окон поделилась блогер канала «Уютный дом». Эти лайфхаки она получила от профессиональной мойщицы окон. Прелесть этих методов в том, что их можно приготовить из того, что всегда есть под рукой.
Важно! Когда вы моете окна, не выбирайте солнечный день. Если останутся разводы, их будет почти невозможно увидеть на солнце.
Совет № 1
Для приготовления этого средства потребуется 9-процентный уксус, вода и средство для мытья посуды.
На литр воды добавьте половину столовой ложки уксуса и две столовые ложки средства для мытья посуды. Тщательно перемешайте и используйте для мытья окон. Грязь удалится очень скоро.
Совет № 2
Чтобы использовать состав экономно, перелейте его в бутылку с распылителем и нанесите на загрязненные участки.
В ведро или таз налейте чистую воду и щётками или тряпками смойте чистящее средство вместе с грязью. При загрязнении воду заменяйте на чистую.
Совет № 3
Если есть сильно загрязненные участки, добавьте в состав пищевую соду. Можно использовать зубную пасту вместо соды, предпочтительно отбеливающую.
Совет № 4
Для мытья окон запаситесь старой зубной щеткой. Она облегчит очистку и поможет удалить грязь из труднодоступных мест.
Совет № 5
Самая важная часть мытья окон — натирание стекол до блеска без разводов. Существует несколько способов приготовления такого состава.
Разведите 100 мл 9-процентного уксуса в 300 мл воды. Добавьте 50 мл спирта. Также в теплую воду можно добавить марганцовку на кончике ножа, 10 капель йода, 2 столовые ложки нашатырного спирта или 1 столовую ложку картофельного крахмала — что вам больше понравится.
Совет № 6
Для натирания стекол используйте бумажные полотенца. Не заменяйте их туалетной бумагой, так как она оставит бумажные крошки и разводы. Бумажные полотенца сделают стекла идеально чистыми и без следов.