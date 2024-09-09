Ольга Баша: ВТБ Шанхай стал расчетным хабом между странами

С 2023 года отделение банка ВТБ в Шанхае наблюдает взрывной спрос со стороны китайских компаний на услуги по открытию счетов, сообщила старший вице-президент, руководитель департамента развития международных расчетов ВТБ Ольга Баша на сессии «Россия — Китай» в рамках Восточного экономического форума.

«С одной стороны это, конечно, подчёркивает важность наличия нашего банка в Китае, с другой - это огромная ответственность. Мы понимаем, что мы фактически некий расчетный хаб между нашими странами», – отметила Ольга Баша, добавив, что банк принимает все необходимые меры для обслуживания клиентов: ВТБ Шанхай увеличил количество сотрудников более чем в 4 раза, расширил площади, модернизировал и оптимизировал все расчетные процессы, вкладывается в IT-технологии.