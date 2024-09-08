На одном из мостов Коми столкнулись 3 автомобиля

7 сентября в Сыктывкаре на Краснозатонском мосту произошла серьезная авария, которая привлекла внимание как очевидцев, так и экстренных служб города. По предварительной информации, в столкновении участвовали три легковых автомобиля.

Происшествие случилось в дневное время перед нерегулируемым пешеходным переходом.