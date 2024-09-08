На одном из мостов Коми столкнулись 3 автомобиля
- 20:15 8 сентября
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- Дмитрий Толстенёв
7 сентября в Сыктывкаре на Краснозатонском мосту произошла серьезная авария, которая привлекла внимание как очевидцев, так и экстренных служб города. По предварительной информации, в столкновении участвовали три легковых автомобиля.
Происшествие случилось в дневное время перед нерегулируемым пешеходным переходом.
Авария вызвала значительное затруднение движения на мосту, что привело к временным пробкам. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД, спасательные службы и медицинская бригада, чтобы оказать необходимую помощь пострадавшим и разобраться в обстоятельствах аварии. Информацию о происшествии оперативно предоставило издание "Комиинформ", уточнив, что расследованием причин ДТП занимается Управление ГАИ по Коми.
На данный момент известно, что один из водителей мог не соблюдать скоростной режим, что и привело к цепной реакции столкновений. Однако точные причины аварии пока выясняются специалистами. Представители Госавтоинспекции отметили, что на данном участке дороги, особенно вблизи пешеходного перехода, водителям рекомендуется быть особо внимательными и соблюдать скоростные ограничения.