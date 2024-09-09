В Коми две женщины, что пытались "спасти" от уголовного наказания знакомых, сами предстали перед судом
- 08:45 9 сентября
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- Татьяна Зубова
В Коми сразу две женщины предстали перед судом за дачу ложных показаний. Злоумышленницы пытались "спасти" Своих знакомых от уголовного преследования, что сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в Верховном суде Коми.
Так, жительница Сыктывкара убеждала органы предварительного следствия и суд, что 11 мая 2022 года за рулём автомобиля «Шкода Рапид» находилась она сама, а не её знакомый, который был в состоянии алкогольного опьянения.
Жительница Ухты также предоставила заведомо ложные сведения органам предварительного следствия и суду, заявив, что 12 июня 2022 года управляла автомобилем «Хендай Акцент». Пассажиром автомобиля был её супруг, который находился в нетрезвом состоянии. В ходе поездки они поссорились, женщина припарковала автомобиль, забрала ключи и ушла к своей матери. Позднее в этот же день, вернувшись к месту парковки, она обнаружила автомобиль и супруга на том же месте без ключей, что, по её словам, исключало возможность управления транспортным средством супругом.
Перед допросами на этапе предварительного следствия и в судебном заседании обеих женщин предупреждали о возможных уголовных последствиях за дачу ложных показаний в соответствии со статьёй 307 УК РФ.
Суд, рассматривая уголовные дела горожанок, пришёл к выводу, что каждая из них предоставила ложные показания как свидетели в суде и на этапе предварительного следствия.
В итоге сыктывкарку оштрафовали на 10 тысяч рублей. С ухтинки взыскали 15 тысяч рублей.
Защитники обеих осужденных подали апелляции на данные решения. Однако в Верховном суде Коми приговоры предыдущих инстанций оставили без изменений, а апелляции – без удовлетворения.