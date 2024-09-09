В Коми две женщины, что пытались "спасти" от уголовного наказания знакомых, сами предстали перед судом

В Коми сразу две женщины предстали перед судом за дачу ложных показаний. Злоумышленницы пытались "спасти" Своих знакомых от уголовного преследования, что сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в Верховном суде Коми.

Так, жительница Сыктывкара убеждала органы предварительного следствия и суд, что 11 мая 2022 года за рулём автомобиля «Шкода Рапид» находилась она сама, а не её знакомый, который был в состоянии алкогольного опьянения.