Тепло и туманно: погода в Коми 9 сентября

В Коми ЦГМС рассказали, какой будет погода на территории региона 9 сентября.

Сегодня ожидается переменная облачность. Ночью осадки маловероятны, днём в некоторых районах пройдут кратковременные дожди. В ночное и утреннее время в отдельных районах ожидается туман. Ночью ветер не превысит скорости 1-5 метров в секунду, днём он сменит направление на юго-западное и южное, а скорость увеличится до 3-8 метров в секунду. В ночные часы столбик термометра остановится на отметке +8…+13С, в северных и отдельных юго-восточных районах -1…+4С, днём потеплеет до +19…+24С, на северо-востоке - до +13…+18 °С.