Тепло и туманно: погода в Коми 9 сентября
- 08:30 9 сентября
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- Татьяна Зубова
В Коми ЦГМС рассказали, какой будет погода на территории региона 9 сентября.
Сегодня ожидается переменная облачность. Ночью осадки маловероятны, днём в некоторых районах пройдут кратковременные дожди. В ночное и утреннее время в отдельных районах ожидается туман. Ночью ветер не превысит скорости 1-5 метров в секунду, днём он сменит направление на юго-западное и южное, а скорость увеличится до 3-8 метров в секунду. В ночные часы столбик термометра остановится на отметке +8…+13С, в северных и отдельных юго-восточных районах -1…+4С, днём потеплеет до +19…+24С, на северо-востоке - до +13…+18 °С.
В Воркутинском районе будет преобладать облачная погода, пройдет небольшой дождь. Ветер будет дуть из западной четверти со скоростью 8-13 метров в секунду. Температура ночью опустится до 0…+5, днём воздух прогреется до +6…+11 °С.
В столице региона ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром возможен туман. В ночное время ветер переменный, его скорость 1-3 метров в секунду, днём ветер сменится на юго-западный и южный до 2-7 метров в секунду. Температура ночью составит +11…+13С, днем столик термометра поднимется +22…+24 °С.