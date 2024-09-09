Аптечное средство легко удалит ржавый налет в унитазе – точно есть в доме
- 11:04 9 сентября
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- Служба новостей
Действительно, рыжина на унитазе может быть неприятной проблемой, особенно если обычные моющие средства не справляются с ней. Однако, есть простой и дешевый способ избавиться от этой неприятности, который известен хозяйкам еще со времен СССР. Для этого вам понадобятся нашатырный спирт и перекись водорода.
1. Подготовьте раствор:
Смешайте равные части нашатырного спирта и перекиси водорода в небольшой емкости. Например, возьмите по 50 мл каждого компонента.
2. Нанесите на место:
Смочите губку или тряпку в приготовленный раствор и тщательно протрите места с рыжиной на унитазе. Обратите особое внимание на зоны с налетом и отложениями.
3. Дайте воздействовать:
После нанесения раствора оставьте его на несколько минут, чтобы он смог проникнуть в загрязнения и начать действовать.
4. Тщательно промойте:
После того как раствор поборол рыжину, тщательно промойте унитаз чистой водой, чтобы удалить остатки средства.
Этот простой метод поможет избавиться от рыжины на унитазе быстро и эффективно, не прибегая к дорогим химическим средствам. Помните только о необходимости предварительной проверки на небольшом участке поверхности, чтобы убедиться в отсутствии негативной реакции материала на раствор пишет sevastopolmedia.ru.