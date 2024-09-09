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Аптечное средство легко удалит ржавый налет в унитазе – точно есть в доме

Аптечное средство легко удалит ржавый налет в унитазе – точно есть в домеfreepik.com

Действительно, рыжина на унитазе может быть неприятной проблемой, особенно если обычные моющие средства не справляются с ней. Однако, есть простой и дешевый способ избавиться от этой неприятности, который известен хозяйкам еще со времен СССР. Для этого вам понадобятся нашатырный спирт и перекись водорода.

1.  Подготовьте раствор: 

Смешайте равные части нашатырного спирта и перекиси водорода в небольшой емкости. Например, возьмите по 50 мл каждого компонента.

2.  Нанесите на место: 

Смочите губку или тряпку в приготовленный раствор и тщательно протрите места с рыжиной на унитазе. Обратите особое внимание на зоны с налетом и отложениями.

3.  Дайте воздействовать: 

После нанесения раствора оставьте его на несколько минут, чтобы он смог проникнуть в загрязнения и начать действовать.

4.  Тщательно промойте: 

После того как раствор поборол рыжину, тщательно промойте унитаз чистой водой, чтобы удалить остатки средства.

Этот простой метод поможет избавиться от рыжины на унитазе быстро и эффективно, не прибегая к дорогим химическим средствам. Помните только о необходимости предварительной проверки на небольшом участке поверхности, чтобы убедиться в отсутствии негативной реакции материала на раствор пишет sevastopolmedia.ru.

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