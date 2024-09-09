Аптечное средство легко удалит ржавый налет в унитазе – точно есть в доме

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Действительно, рыжина на унитазе может быть неприятной проблемой, особенно если обычные моющие средства не справляются с ней. Однако, есть простой и дешевый способ избавиться от этой неприятности, который известен хозяйкам еще со времен СССР. Для этого вам понадобятся нашатырный спирт и перекись водорода. 1. Подготовьте раствор:

Смешайте равные части нашатырного спирта и перекиси водорода в небольшой емкости. Например, возьмите по 50 мл каждого компонента.

2. Нанесите на место:

Смочите губку или тряпку в приготовленный раствор и тщательно протрите места с рыжиной на унитазе. Обратите особое внимание на зоны с налетом и отложениями.

3. Дайте воздействовать:

После нанесения раствора оставьте его на несколько минут, чтобы он смог проникнуть в загрязнения и начать действовать.

4. Тщательно промойте:

После того как раствор поборол рыжину, тщательно промойте унитаз чистой водой, чтобы удалить остатки средства.