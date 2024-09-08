Волонтеры из Коми сварили 250 банок варенья для бойцов на СВО

В Ухте волонтёры объединили усилия для благородной миссии: они сварили 250 банок ароматного варенья, чтобы передать его бойцам, находящимся на передовой.

Врач-дерматовенеролог Юлия Лихачева из Коми поделилась важной информацией о симптомах заразных кожных заболеваний и способах их профилактики. В интервью центру медицинской профилактики она подчеркнула, что одним из первых сигналов проблем с кожей может быть зуд. Он может проявляться как на коже головы, так и на теле, причем его интенсивность часто усиливается к вечеру. Зуд может быть периодическим или постоянным, и если он не проходит сам по себе, стоит обратить внимание на это как на возможный симптом кожного заболевания.