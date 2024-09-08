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Полюбит вся семья: рецепт вкуснейшего яблочного пюре со сгущёнкой — можно закатать на зиму вместо опостылевшего варенья

Полюбит вся семья: рецепт вкуснейшего яблочного пюре со сгущёнкой — можно закатать на зиму вместо опостылевшего варенья

Повар Юлия Архипова для читателей портала «Белновости» посоветовала рецепт пюре из яблок на зиму. Для этого берём:

  • свежие яблоки — 2,5 кг;
  • банку сгущённого молока без добавок;
  • воду — 200 мл.

Яблоки моем и удаляем сердцевину. Порежем на ломтики. Кладём их в кастрюлю с водой и доводим до кипения. Варим, пока ломтики не станут мягкими.

После измельчаем всё блендером. Добавляем в пюре сгущённое молоко и ставим на огонь ещё на 10 минут, помешивая, чтобы не пригорело.

Разольём пюре по стерильным и сухим банкам. Закроем крышками, перевернём, а когда банки остынут, уберём на хранение в холодильник.

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