Полюбит вся семья: рецепт вкуснейшего яблочного пюре со сгущёнкой — можно закатать на зиму вместо опостылевшего варенья
- 21:30 8 сентября
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- Служба новостей
Повар Юлия Архипова для читателей портала «Белновости» посоветовала рецепт пюре из яблок на зиму. Для этого берём:
- свежие яблоки — 2,5 кг;
- банку сгущённого молока без добавок;
- воду — 200 мл.
Яблоки моем и удаляем сердцевину. Порежем на ломтики. Кладём их в кастрюлю с водой и доводим до кипения. Варим, пока ломтики не станут мягкими.
После измельчаем всё блендером. Добавляем в пюре сгущённое молоко и ставим на огонь ещё на 10 минут, помешивая, чтобы не пригорело.
Разольём пюре по стерильным и сухим банкам. Закроем крышками, перевернём, а когда банки остынут, уберём на хранение в холодильник.