Андрей Костин: «Снижение ключевой ставки возможно не раньше середины 2025 года»

В ВТБ не ждут снижения ключевой ставки Банка России раньше середины следующего года. Об этом сообщил президент-председатель правления банка Андрей Костин.

«На мой взгляд, не раньше середины следующего года», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос газеты «Известия» в рамках ВЭФ-2024.

Что касается обозримой перспективы, то в ВТБ нет единого мнения насчет ключевой ставки: