В сыктывкарском поселке Верхняя Максаковка обустраивают пожарный водоем

По информации мэрии столицы Коми, противопожарный водоем представляет собой подземный резервуар емкостью 110 кубометров. Следует отметить, что основная сложность при проведении работ заключалась в транспортировке столь крупногабаритного объекта в одном куске. Однако резервуар уже доставлен и установлен в котлован на специальную армированную бетонную платформу. Также сообщается, что после завершения всех строительных работ будет обустроена разворотная площадка для пожарных машин рядом с местом забора воды.