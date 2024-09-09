В сыктывкарском поселке Верхняя Максаковка обустраивают пожарный водоем
- 10:45 9 сентября
- 12+
- Инесса Богатая
Ведутся работы по оснащению населенных пунктов внешними системами пожаротушения. В частности, в пригородном поселке Верхняя Максаковка по адресу улица 1-я Технологическая, дом 82/1, ведется строительство противопожарного водоема.
Об этом сообщает администрация Сыктывкара.
По информации мэрии столицы Коми, противопожарный водоем представляет собой подземный резервуар емкостью 110 кубометров. Следует отметить, что основная сложность при проведении работ заключалась в транспортировке столь крупногабаритного объекта в одном куске. Однако резервуар уже доставлен и установлен в котлован на специальную армированную бетонную платформу. Также сообщается, что после завершения всех строительных работ будет обустроена разворотная площадка для пожарных машин рядом с местом забора воды.
Кроме того, в 2022 году на территории городского округа было построено два противопожарных водоема, а в следующем году планируется построить ещё один.