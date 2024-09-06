В Коми сотрудникам ЖКХ предлагают в месяц зарабатывать 70 тысяч рублей

Эксперты hh.ru, готовясь к насыщенному осенне-зимнему сезону, когда работодатели из сферы ЖКХ традиционно увеличивают штаты, решили проанализировать, готов ли рынок труда Коми к увеличению потребности в коммунальных специалистах.

Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на hh.ru.

Дефицит кадров в ЖКХ-сфере Коми