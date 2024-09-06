В Коми сотрудникам ЖКХ предлагают в месяц зарабатывать 70 тысяч рублей
- 13:16 6 сентября
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- Инесса Богатая
Эксперты hh.ru, готовясь к насыщенному осенне-зимнему сезону, когда работодатели из сферы ЖКХ традиционно увеличивают штаты, решили проанализировать, готов ли рынок труда Коми к увеличению потребности в коммунальных специалистах.
Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на hh.ru.
Дефицит кадров в ЖКХ-сфере Коми
"Ситуация с кадрами в сфере ЖКХ на севере страны оставляет желать лучшего. В настоящее время конкуренция за рабочие места среди местных жителей невелика — всего 3-4 человека на одну вакансию. Это минимальный допустимый уровень, но по многим профессиям в отрасли ЖКХ наблюдается значительный дефицит. Например, на одну из самых востребованных осенних вакансий машиниста спецтехники приходится максимум два кандидата. Даже на высокооплачиваемые должности сварщиков (около 100 тыс. рублей) сейчас откликается не более трех соискателей. Аналогичная ситуация наблюдается с такими важными профессиями для ЖКХ, как инженер по эксплуатации, электромонтажник, инженер-механик, водитель, и дворник", – утверждает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.
Уровень заработных плат
Эта ситуация может быть связана с несколькими факторами. Во-первых, средняя зарплата в сфере ЖКХ в Коми составляет 70 тыс. рублей. За год она увеличилась на 7, 5 тыс. рублей. Это заметный рост, но по сравнению с другими отраслями доход в ЖКХ значительно ниже. Так, в энергетике Коми возможный доход уже около 200 тыс. рублей, в добывающей сфере – 150 тыс., а в промышленности – 129 тыс. рублей.
Отношение соискателей к сфере ЖКХ
Еще одной причиной дефицита кадров может быть отношение самих соискателей. По опросу hh.ru жители считают работу в ЖКХ наименее престижной. В списке самых престижных профессий они выделили программиста и IT-специалиста (27%), директора или топ-менеджера (14%), президента (9%), предпринимателя (7%) и врача (6%).
Среди наименее престижных профессий лидируют уборщик/уборщица (17%), разнорабочий (12%), дворник (11%) и грузчик (8%).
В дополнение, ЖКХ оказалось на первом месте среди наименее престижных сфер для трудоустройства (более 40% респондентов считают её непрестижной). Далее следуют государственные организации (30%), образовательные учреждения (28%), розничная торговля (23%), сфера продуктов питания, гостиницы и рестораны, искусство (по 19%).