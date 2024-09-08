Если гости на пороге: простой рецепт лепешек с тыквой за 3 минуты — без выпечки
- 17:03 8 сентября
- 12+
- Служба новостей
Готовятся быстро да и выходит очень экономно. Рецептом поделились на канале «Простая кухня». Если гости на пороге и раскочегаривать духовку некогда — он незаменим.
Ингредиенты:
700 гр. муки, 250 мл молока, 250 мл кефира, 400 гр. тыквы, 5 ст. л. сахара, ложка подсолнечного масла, 30 гр. сливочного масла, 4 гр. дрожжей, щепотка соли.
Приготовление:
В кефир с молоком добавляем соль. Все перемешиваем вместе и немного подогреваем на огне.В просеянную муку добавляем дрожжи. Аккуратно добавляем кефирно-молочную смесь. Замешиваем и оставляем под пленкой на полчаса. Пока тыкву натираем на крупной терке, добавляем сахар.
Тесто скатываем в колбаску, потом делим на кусочки и раскатываем каждый отдельно. Внутрь добавляем 2-3 ложки тыквы и защипываем края. На сковороде растапливаем сливочной масло, а потом добавляем растительное. Лепешечки опускаем швом вниз и жарим до румяной корочки, переворачиваем. Буквально минутка и все готово!
Кстати, начинку с этим тестом можно сделать любую. Попробуйте, например, с картофельным пюре, пишет nord-news.ru.