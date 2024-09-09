В Княжпогостском районе Коми полицейские задержали троих молодых людей с 50 граммами наркотиков

Фото МВД по Коми

В Княжпогостском районе Коми сотрудники полиции остановили автомобиль с наркотиками. О подробностях инцидента сообщили в пресс-службе МВД по региону. Так, по информации ведомства, сотрудники ОМВД России по Княжпогостскому району получили информацию о причастности троих местных жителей к незаконному обороту наркотических средств. Злоумышленникам было от 22 до 24 лет.

Правоохрнаители оперативно обнаружили автомобиль, на котором ехали подозреваемые, после чего полиция их задержала. В ходе осмотра машины стражи порядка нашли полимерный сверток с веществом темного цвета. По результатам физико-химической экспертизы было установлено, что это наркотическое вещество весом примерно 50 граммов.

Против молодых ребят возбудили уголовное дело. Одному из подозреваемых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двое других находятся под домашним арестом.