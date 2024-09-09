Ставка по арктической ипотеке ниже рыночной в 10 раз

ВТБ поддерживает сохранение ставки 2% по дальневосточной и арктической ипотеке, в банке считают, что эта госпрограмма была необходима для ускорения развития жилищного сектора Дальнего Востока и регионов арктической зоны. Вопрос особенно актуален в условиях ставок 20%+ по рыночным программам. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков в рамках ВЭФ-2024.

«Дальний Восток и Арктика важны для устойчивых позиций России. Основной инструмент поддержки местных жителей – льготная ипотека с экстра-низкой ставкой, которая сейчас в 10 раз ниже рыночной. Ее сохранение вместе с увеличением выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки поддержит тех, кто, несмотря на жизнь в суровых условиях, развивает дальневосточные и сибирские регионы и улучшает демографию», - прокомментировал Георгий Горшков.