Житель Коми нашел огнестрельное оружие в подвале

В августе этого года в деревне Модлапов, Республика Коми, произошел неожиданный инцидент, связанный с обнаружением крупного арсенала оружия и боеприпасов.

Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Коми, местный житель, разбирая старые вещи в подвале родительского дома, нашел два охотничьих ружья, 552 патрона различных калибров к этим ружьям, более трех килограммов пороха и другие предметы, необходимые для самостоятельного снаряжения патронов. Кроме того, среди находок было две тысячи единиц капсюль-воспламенителей.