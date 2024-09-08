Житель Коми нашел огнестрельное оружие в подвале
- 18:51 8 сентября
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- Дмитрий Толстенёв
В августе этого года в деревне Модлапов, Республика Коми, произошел неожиданный инцидент, связанный с обнаружением крупного арсенала оружия и боеприпасов.
Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Коми, местный житель, разбирая старые вещи в подвале родительского дома, нашел два охотничьих ружья, 552 патрона различных калибров к этим ружьям, более трех килограммов пороха и другие предметы, необходимые для самостоятельного снаряжения патронов. Кроме того, среди находок было две тысячи единиц капсюль-воспламенителей.
Такое количество опасных предметов, пролежавших длительное время в подвале, могло стать источником серьезной угрозы для жителей деревни. Однако гражданин проявил сознательность и обратился в отделение лицензионно-разрешительной работы по Усть-Куломскому району для добровольной сдачи найденного арсенала. За свою инициативу житель деревни получит денежное вознаграждение — более 20 тысяч рублей.
Этот случай оказался не единственным примером добровольной сдачи оружия в регионе за последнее время. Другой житель Усть-Кулома, отправившись в лес для сбора грибов и ягод, наткнулся на часть огнестрельного оружия — рамку от охотничьего ружья. Не раздумывая, мужчина также обратился в правоохранительные органы, где сдал находку. В этом случае вознаграждение составило три тысячи рублей.
Центр лицензионно-разрешительной работы Росгвардии напоминает о важности подобных действий и подчеркивает, что добровольная сдача оружия является одним из ключевых факторов предупреждения преступлений и правонарушений. Законодательство Российской Федерации четко регламентирует порядок хранения и обращения с оружием, и лица, которые незаконно хранят или используют огнестрельные предметы, обязаны немедленно сдать их в правоохранительные органы.