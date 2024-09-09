На одном из участков дорог в Усть-Вымском районе ограничат движение транспорта
- 09:00 9 сентября
- 16+
- Татьяна Зубова
В Усть-Вымском районе временно ограничат движение транспорта, сообщили в пресс-службе Северной железной дороги.
В целях проведения ремонтных работ на железнодорожном переезде, находящемся между населёнными пунктами Студенец и Малая Суда на стыке Усть-Вымского и Сыктывдинского районов, будет ограничено движение транспорта по одной полосе:
с 20: 00 9 сентября до 06: 00 10 сентября 2024 года;
с 20: 00 10 сентября до 06: 00 11 сентября 2024 года.
Аналогичные ограничения на движение автотранспорта запланированы и на период с 1 по 3 октября.
Северная железная дорога просит водителей с пониманием отнестись к ремонтным работам и учитывать эти условия при планировании своих маршрутов.
Напомним, ранее в деревне Степановская Усть-Цилемского района завершился ремонт подвесного пешеходного моста через реку Пижму. В ходе ремонта рабочие, в том числе установили сетку рабица, плюс обновили деревянный настил. Кроме этого, отдельное внимание уделили входной части: деревянный трап заменили на новый. Ремонт реализовали в рамках проекта "Народные инициативы".