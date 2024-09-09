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На одном из участков дорог в Усть-Вымском районе ограничат движение транспорта

На одном из участков дорог в Усть-Вымском районе ограничат движение транспортаФото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Усть-Вымском районе временно ограничат движение транспорта, сообщили в пресс-службе Северной железной дороги.

В целях проведения ремонтных работ на железнодорожном переезде, находящемся между населёнными пунктами Студенец и Малая Суда на стыке Усть-Вымского и Сыктывдинского районов, будет ограничено движение транспорта по одной полосе:

с 20: 00 9 сентября до 06: 00 10 сентября 2024 года;

с 20: 00 10 сентября до 06: 00 11 сентября 2024 года.

Аналогичные ограничения на движение автотранспорта запланированы и на период с 1 по 3 октября.

Северная железная дорога просит водителей с пониманием отнестись к ремонтным работам и учитывать эти условия при планировании своих маршрутов.

Напомним, ранее в деревне Степановская Усть-Цилемского района завершился ремонт подвесного пешеходного моста через реку Пижму. В ходе ремонта рабочие, в том числе установили сетку рабица, плюс обновили деревянный настил. Кроме этого, отдельное внимание уделили входной части: деревянный трап заменили на новый. Ремонт реализовали в рамках проекта "Народные инициативы".

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