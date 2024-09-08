Квашу капусту только так: получается очень вкусной, сочной и хрустящей — раскрыт старинный русский рецепт

Хозяйкам рассказали, как приготовить очень вкусную и хрустящую квашеную капусту по старинному русскому рецепту. Исчезнет со стола за считаные минуты. Домашние и гости придут в полный восторг, пишет hibiny.ru. Для приготовления вкусной квашеной капусты потребуется:

капуста — 6 килограммов;

морковь — 1,5 килограмма;

укроп — 3 зонтика;

соль — 150 граммов. В первую очередь понадобится нашинковать капусту тонкой соломкой. Затем следует натереть морковь на крупной терке.

На следующем этапе нужно взять подходящую емкость, например, эмалированное ведро или кастрюлю и уложить на дно зонтики укропа. После необходимо отправить туда слоями часть моркови и капусты. Всыпать соль и помять толкушкой до появления сока.

Затем следует снова добавить слоями морковь и капусту, помять их толкушкой до появления сока. И делать так до тех пор, пока ведро или кастрюля не наполнятся, но не до самого верха. После капусту необходимо сверху накрыть тарелкой и поставить на нее груз. Квасить в течение 3 дней.

Периодически груз важно снимать, а капусту протыкать, чтобы выходил углекислый газ. Иначе капуста будет горчить.