В Коми пройдет грандиозный фестиваль «Василей» в январе 2025 года

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В Коми началась подготовка к одному из самых ожидаемых культурных событий — Республиканскому фестивалю современной коми песни «Василей». Фестиваль, который станет ярким завершением рождественских праздников, состоится в январе 2025 года в Усть-Куломе. Организаторы мероприятия уже начали принимать заявки от участников, и интерес к этому событию обещает быть высоким.

Фестиваль «Василей» — это не просто музыкальный конкурс. Это важная площадка для творческих коллективов и сольных исполнителей, где они могут продемонстрировать свое мастерство, а также познакомить зрителей с современным звучанием коми песни. Мероприятие объединяет как любителей, так и профессионалов. Композиторы и поэты, исполняющие современные песни на коми языке, могут принять участие в конкурсе, представив свои произведения в одном из нескольких жанров.

Организаторы подготовили разнообразные номинации, чтобы охватить разные музыкальные направления и настроения. Среди них: «Песня о родной земле», «Песня о любви», «Шуточная песня», «Молодежная песня», «Авторская обработка коми народной песни» и «Юбилейная песня». Такой выбор категорий позволяет участникам продемонстрировать как серьезные, так и легкие музыкальные композиции, отразить как традиционные темы, так и современные музыкальные тенденции.

Особый интерес вызывает номинация «Авторская обработка коми народной песни». Этот раздел призван сохранить культурное наследие народа коми, но в современном ключе. Задача участников — найти оригинальные подходы к классическим песням, сохраняя их душу, но придавая им новое звучание.

Для композиторов и поэтов, планирующих участие в фестивале, с 11 по 22 сентября пройдет специальная творческая лаборатория. Она станет местом, где можно обменяться опытом, поработать над текстами и мелодиями, а также получить советы и рекомендации от ведущих специалистов в области музыки и литературы. Это уникальная возможность для творческих людей улучшить свои навыки и подготовить качественный материал для участия в конкурсе.

Подать заявку на участие в «Василей» можно до 29 сентября. Отборочный тур пройдет с 1 по 11 октября, и именно в эти дни жюри оценит все представленные композиции. В ходе этого этапа будут отобраны лучшие произведения, которые попадут в финал. Финалисты будут объявлены 13 января 2025 года на сцене Районного Дома культуры села Усть-Кулом, где состоится конкурсная программа и гала-концерт.