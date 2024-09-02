Мэрия Сыктывкара планирует выкупить у горожан еще 17 квартир в аварийных многоквартирных домах

С начала текущего года администрация Сыктывкара выпустила около 140 постановлений, касающихся изъятия жилой недвижимости для нужд муниципалитета. Власти выкупают квартиры в аварийных строениях с целью дальнейшего сноса этих зданий после переселения жильцов.

Ранее подобные постановления включали информацию о конфискации земельных участков под аварийными многоквартирными домами. В августовских постановлениях упоминаются судебные решения по гражданским делам, связанным с изъятием имущества для муниципальных целей, поскольку жильцы не согласились с предложенной компенсацией и обратились в суд.