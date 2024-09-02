Мэрия Сыктывкара планирует выкупить у горожан еще 17 квартир в аварийных многоквартирных домах
- 16:45 2 сентября
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- Инесса Богатая
С начала текущего года администрация Сыктывкара выпустила около 140 постановлений, касающихся изъятия жилой недвижимости для нужд муниципалитета. Власти выкупают квартиры в аварийных строениях с целью дальнейшего сноса этих зданий после переселения жильцов.
Ранее подобные постановления включали информацию о конфискации земельных участков под аварийными многоквартирными домами. В августовских постановлениях упоминаются судебные решения по гражданским делам, связанным с изъятием имущества для муниципальных целей, поскольку жильцы не согласились с предложенной компенсацией и обратились в суд.
Кроме того, в августе были изданы еще 17 постановлений об иъзятии, в которых указаны помещения по следующим адресам (номера квартир не указаны):
— улица Кутузова, 2; — улица Банбана, 15; — улица Банбана, 30; — улица Печорская, 26; — улица Серова, 65; — улица Серова, 68Б; — улица Сорвачева, 15; — улица Старовского, 18; — улица 28-й Невельской дивизии, 51; — улица Зои Космодемьянской, 19; — улица Стахановская, 57; — улица Дорожная, 34; — улица Маегова, 47; — Октябрьский проспект, 61; — проезд Парковый, 4А.