В Коми снова подорожало жилье на первичном рынке
- 16:00 19 августа
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- Инесса Богатая
В Коми за первое полугодие 2024 года на первичном рынке жилье подорожало на 5%, а на вторичном рынке подешевело на 2%. В июне средняя цена нового квадратного метра составляла 110, 9 тыс. рублей; покупка 54 кв.м обходилась в 6 млн рублей. Коми занимала 42 место по ценам на новостройки в России; в Москве квадратный метр стоил 345 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге – 259 тыс. рублей, минимальная цена в Ингушетии и Карачаево-Черкесии – 55 и 65 тыс. рублей соответственно.
В соседних с Коми регионах цены на первичное жилье в основном выше, особенно в Ямало-Ненецком АО (179, 4 тыс. рублей за кв.м). В Кировской области цены почти такие же, как в Коми.
На вторичном рынке в Коми средняя цена квадратного метра составляет 92, 2 тыс. рублей. Жилье низкого качества можно купить за 66, 8 тыс. рублей за кв.м, среднего качества – за 89, 9 тыс. рублей, улучшенного качества – за 94, 2 тыс. рублей (примерно 5, 1 млн рублей за 54 кв.м). Коми занимает 43 место по стоимости вторичного жилья в России. Ямало-Ненецкий АО лидирует с ценой 136, 9 тыс. рублей за кв.м, в Кировской области – 80, 2 тыс. рублей.