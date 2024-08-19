В Коми снова подорожало жилье на первичном рынке

В Коми за первое полугодие 2024 года на первичном рынке жилье подорожало на 5%, а на вторичном рынке подешевело на 2%. В июне средняя цена нового квадратного метра составляла 110, 9 тыс. рублей; покупка 54 кв.м обходилась в 6 млн рублей. Коми занимала 42 место по ценам на новостройки в России; в Москве квадратный метр стоил 345 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге – 259 тыс. рублей, минимальная цена в Ингушетии и Карачаево-Черкесии – 55 и 65 тыс. рублей соответственно.

В соседних с Коми регионах цены на первичное жилье в основном выше, особенно в Ямало-Ненецком АО (179, 4 тыс. рублей за кв.м). В Кировской области цены почти такие же, как в Коми.