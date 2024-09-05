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5 ошибок при мытье окон: больше не вытираю стекла старыми газетами — как сохранить чистоту и зеркальный блеск надолго

5 ошибок при мытье окон: больше не вытираю стекла старыми газетами — как сохранить чистоту и зеркальный блеск надолгоfreepik.com

Даже у самых опытных хозяек не всегда получается сразу идеально вымыть окна, часто приходится делать это несколько раз. После сушки на стеклах остаются разводы или грязь в труднодоступных местах. Почему так происходит, и какие ошибки мы допускаем? Давайте разберемся.

Откажитесь от использования старых газет для протирки окон. Лучше вооружитесь качественным средством для мытья стекол и тряпкой из микрофибры. Это сэкономит вам не только время, но и нервы. Перед началом мытья пропылесосьте области между стеклами с помощью специальной насадки. Это предотвратит размазывание пыли и грязи по окну при использовании моющих средств.

Итак, поговорим о пяти самых распространенных ошибках, которые совершают даже опытные хозяйки при мытье окон:

  1. Мытье окон в жаркий солнечный день. Вопреки популярному мнению, жара - не лучший помощник в этом деле. Моющие средства быстро высыхают на стекле, и вы не успеваете протереть их тряпкой. Выбирайте для мытья сухой, но пасмурный день. Если это невозможно, то в солнечный день начинайте работу с теневой стороны дома или квартиры.

  2. Пропуск пылесоски подоконников и рам. Не пренебрегайте этим этапом. Иначе после высыхания моющего средства вы получите мутные разводы на рамах и подоконниках.

  3. Экономия на чистящих средствах. Чтобы окна были идеально чистыми, не скупитесь на очиститель. Чем больше средства вы нанесете, тем лучше оно растворит грязь.

  4. Использование газет. Это неэффективный метод. Хоть многие и считают его лучшим, чем микрофибра, газеты с печатным текстом могут оставлять чернила на стеклах. Предпочтите тряпки из микрофибры, которые отлично впитывают влагу и не оставляют следов.

  5. Можно ли использовать бумажные полотенца? Можно, но оптимальным выбором всё равно остаётся микрофибра.

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