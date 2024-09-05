5 ошибок при мытье окон: больше не вытираю стекла старыми газетами — как сохранить чистоту и зеркальный блеск надолго

Даже у самых опытных хозяек не всегда получается сразу идеально вымыть окна, часто приходится делать это несколько раз. После сушки на стеклах остаются разводы или грязь в труднодоступных местах. Почему так происходит, и какие ошибки мы допускаем? Давайте разберемся.

Откажитесь от использования старых газет для протирки окон. Лучше вооружитесь качественным средством для мытья стекол и тряпкой из микрофибры. Это сэкономит вам не только время, но и нервы. Перед началом мытья пропылесосьте области между стеклами с помощью специальной насадки. Это предотвратит размазывание пыли и грязи по окну при использовании моющих средств.