5 ошибок при мытье окон: больше не вытираю стекла старыми газетами — как сохранить чистоту и зеркальный блеск надолго
- 11:05 5 сентября
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- Служба новостей
Даже у самых опытных хозяек не всегда получается сразу идеально вымыть окна, часто приходится делать это несколько раз. После сушки на стеклах остаются разводы или грязь в труднодоступных местах. Почему так происходит, и какие ошибки мы допускаем? Давайте разберемся.
Откажитесь от использования старых газет для протирки окон. Лучше вооружитесь качественным средством для мытья стекол и тряпкой из микрофибры. Это сэкономит вам не только время, но и нервы. Перед началом мытья пропылесосьте области между стеклами с помощью специальной насадки. Это предотвратит размазывание пыли и грязи по окну при использовании моющих средств.
Итак, поговорим о пяти самых распространенных ошибках, которые совершают даже опытные хозяйки при мытье окон:
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Мытье окон в жаркий солнечный день. Вопреки популярному мнению, жара - не лучший помощник в этом деле. Моющие средства быстро высыхают на стекле, и вы не успеваете протереть их тряпкой. Выбирайте для мытья сухой, но пасмурный день. Если это невозможно, то в солнечный день начинайте работу с теневой стороны дома или квартиры.
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Пропуск пылесоски подоконников и рам. Не пренебрегайте этим этапом. Иначе после высыхания моющего средства вы получите мутные разводы на рамах и подоконниках.
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Экономия на чистящих средствах. Чтобы окна были идеально чистыми, не скупитесь на очиститель. Чем больше средства вы нанесете, тем лучше оно растворит грязь.
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Использование газет. Это неэффективный метод. Хоть многие и считают его лучшим, чем микрофибра, газеты с печатным текстом могут оставлять чернила на стеклах. Предпочтите тряпки из микрофибры, которые отлично впитывают влагу и не оставляют следов.
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Можно ли использовать бумажные полотенца? Можно, но оптимальным выбором всё равно остаётся микрофибра.