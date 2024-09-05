В Инте дали тепло в жилые дома

Фото из архива "Про Город"

С 5 сентября Интинская ТЭЦ, филиал ПАО "Т Плюс" в Коми, по решению городской администрации снова начнет подавать тепло в многоквартирные дома и другие объекты. Социальные учреждения Инты начали отопительный сезон с 3 сентября.

Управляющим компаниям, чтобы подключить отопление согласно графику, утвержденному мэрией, нужно подать заявку в Интинский филиал "Коми энергосбытовой компании" вместе с документами, подтверждающими готовность домов.