В Инте дали тепло в жилые дома
- 11:45 5 сентября
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- Инесса Богатая
С 5 сентября Интинская ТЭЦ, филиал ПАО "Т Плюс" в Коми, по решению городской администрации снова начнет подавать тепло в многоквартирные дома и другие объекты. Социальные учреждения Инты начали отопительный сезон с 3 сентября.
Управляющим компаниям, чтобы подключить отопление согласно графику, утвержденному мэрией, нужно подать заявку в Интинский филиал "Коми энергосбытовой компании" вместе с документами, подтверждающими готовность домов.
Стоит отметить, что в межсезонье на Интинской ТЭЦ были отремонтированы четыре котлоагрегата, и ремонт пятого продолжается. В ходе плановой 14-дневной остановки проведены значительные работы на дополнительном оборудовании и заменено более 200 метров труб различных диаметров.
В этом году "Т Плюс" продолжает модернизировать тепловые сети Инты. Завершена полная замена четырех участков общей протяженностью 1, 6 километра на улицах Кирова, Куратова, Социалистической и Мира. Новые трубы имеют современную пенополиуретановую изоляцию и оснащены датчиками дистанционного контроля утечек, а благоустройство после ремонта идет по плану.
Дополнительно продолжается строительство газовой котельной на территории ТЭЦ.