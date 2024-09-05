В Коми за первые семь месяцев 2024 года выявили почти 200 ВИЧ-инфицированных

Фото из архива "Про Город"

В Министерстве здравоохранения Коми прошла коллегия, посвященная профилактике венерических и кожных заболеваний. На встрече врачи из республиканских и районных больниц, представители страховых организаций и члены Общественного совета обсуждали уровень заболеваемости ВИЧ и заболеваний, передающихся половым путем, а также мероприятия по их профилактике в регионе. Организатором мероприятия выступил Минздрав Коми.

Руководитель министерства Татьяна Марунич, подчеркнула, что их главная задача - обеспечить каждого жителя Коми достоверной и полноценной информацией о профилактике заболеваний и методах своевременной диагностики инфекций. Кроме того, она также добавила, что особенно важно сформировать у молодежи осознание и ответственное отношение к своему здоровью.

Также по информации главного врача СПИД Центра Екатерины Жигловой, за первые семь месяцев текущего года в регионе обследование на ВИЧ прошли 133 818 человек, из которых 190 оказались ВИЧ-положительными, а еще 145 были взяты под диспансерное наблюдение.

Также на коллегии обсуждались методы современной диагностики, лечения и профилактики прочих заболеваний, передающихся половым путем, и участники обменивались опытом в выявлении инфекций.

Специалисты отметили, что позднее обращение пациентов за медицинской помощью приводит к позднему лечению, что является одной из причин роста заболеваемости инфекциями.