На путепроводе в Верхнем Чове в Сыктывкаре начали монтаж балок

В ночь на 13 августа на новом путепроводе в Верхнем Чове в Сыктывкаре начался сложный этап – укладка восьми балок центрального пролета. Об этом сообщил мэр столицы Коми Владимир Голдин в своем телеграм-канале.

Каждая из этих балок имеет длину в 33 метра и вес около 55 тонн, при этом точность их установки требуется в пределах нескольких сантиметров. Два крана, один на 160 тонн и другой на 90 тонн, используются для монтажа.