На путепроводе в Верхнем Чове в Сыктывкаре начали монтаж балок
- 15:45 13 августа
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- Инесса Богатая
В ночь на 13 августа на новом путепроводе в Верхнем Чове в Сыктывкаре начался сложный этап – укладка восьми балок центрального пролета. Об этом сообщил мэр столицы Коми Владимир Голдин в своем телеграм-канале.
Каждая из этих балок имеет длину в 33 метра и вес около 55 тонн, при этом точность их установки требуется в пределах нескольких сантиметров. Два крана, один на 160 тонн и другой на 90 тонн, используются для монтажа.
"Такие длинные пролеты не использовались в Сыктывкаре уже очень давно", – сообщил Владимир Голдин.
Укладка центрального пролета продолжится еще несколько ночей. На время работ для безопасности приостанавливается движение поездов по железнодорожным путям и периодически перекрывается движение автомобилей по старому путепроводу. Далее строители займутся укладкой меньших пролетов длиной по 15 метров – по восемь с каждой стороны нового моста.
Реконструкция путепровода обеспечит безопасное автомобильное сообщение с Верхним Човом и дырносскими дачами, а также грузоперевозки для предприятий Човского промышленного узла. Путепровод соединяет Октябрьский проспект с 1-й Промышленной улицей, которая была обновлена в 2022 году.
Напомним, что путепровод через железнодорожные пути на дороге к Верхнему Чову уже несколько лет находится в аварийном состоянии. В 2023 году при поддержке социального партнера Сыктывкара была разработана проектно-сметная документация на его реконструкцию. Работы по реконструкции начались в марте 2024 года и продлятся два года.
Также реконструкция охватит перекресток Октябрьского проспекта и 1-й Промышленной улицы. Здесь установят безопасные пешеходные переходы, освещение и автостоянку. Именно тут начнется первая для Сыктывкара велодорожка, часть которой уже проложена вдоль 2-й Промышленной улицы.