"Готовлю только так": идеальный ПП-пирог: его можно есть даже перед сном - минимум калорий и никакого сахара

Этот рецепт — идеальная находка для тех, кто стремится к здоровому образу жизни и следит за своим питанием, но при этом не хочет отказывать себе в удовольствии от сладкого угощения. Такой простой и легкий в приготовлении ПП-пирог можно есть даже перед сном, не опасаясь лишних калорий и углеводов.

В чем секрет такого пирога? В отсутствии муки и сахара. Вместо традиционных компонентов будут использованы здоровые и полезные альтернативы, которые не только сделают этот десерт легким и нежирным, но и придадут ему неповторимый вкус и аромат. Такой пирог можно есть и на завтрак и на обед и на ужин и даже в качестве легкого перекуса!