"Готовлю только так": идеальный ПП-пирог: его можно есть даже перед сном - минимум калорий и никакого сахара
- 17:01 14 августа
- 12+
- Служба новостей
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Этот рецепт — идеальная находка для тех, кто стремится к здоровому образу жизни и следит за своим питанием, но при этом не хочет отказывать себе в удовольствии от сладкого угощения. Такой простой и легкий в приготовлении ПП-пирог можно есть даже перед сном, не опасаясь лишних калорий и углеводов.
В чем секрет такого пирога? В отсутствии муки и сахара. Вместо традиционных компонентов будут использованы здоровые и полезные альтернативы, которые не только сделают этот десерт легким и нежирным, но и придадут ему неповторимый вкус и аромат. Такой пирог можно есть и на завтрак и на обед и на ужин и даже в качестве легкого перекуса!
Ингредиенты
- Творог (предпочтительно обезжиренный, 200 г)
- Яйца (2 шт)
- Банан (1 шт)
- Орехи (50 г)
- Корица (по желанию, 1 ч.л.)
- Ванильный экстракт (по желанию, 1 ч.л.)
- Соль (щепотка)
Способ приготовления:
- Нужно взбить яйца венчиком до образования пышной массы.
- Добавить творог и тщательно перемешать до получения однородной текстуры.
- Разомнить банан вилкой, добавить его к массе из яиц и творога и все перемешать.
- Нарезать орехи и добавить их в тесто, затем добавить корицу, ванильный экстракт и щепотку соли. Все тщательно перемешать.
- Выложить полученную массу в форму для запекания, предварительно смазанную маслом и покрытую пергаментной бумагой.
- Выпекать при 180 градусов в течение 25-30 минут или до появления золотистого цвета.
- Охладить пирог перед подачей и нарезать на порции.
Вот так легко и просто приготовить вкусный ПП-пирог! Наслаждайтесь вкусом и легкостью, пишет sevastopolmedia.ru.