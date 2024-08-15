Точно пора выкапывать: 2 важных признака готовности свеклы к уборке — советы агронома

freepik.com

В конце августа многие плодоносящие растения готовы к сбору урожая. Процедура имеет множество нюансов. Когда и как убирать свеклу, рассказала агроном Ксения Давыдова. Время уборки полностью зависит от погоды и сорта. Первый признак — желтая и засыхающая ботва, второй — погода. Лучше всего выкапывать корнеплоды при стабильной температуре более пяти градусов. Если упустить это время, то свекла может подмерзнуть.

Если намечаются затяжные дожди, то к уборке можно приступить и раньше. В противном случае овощ будет обладать неприятным вкусом и потеряет способность к долгому хранению. Для выемки свеклы из почвы хорошо подходят вилы, которые в меньшей степени подвергают ее к повреждениям.