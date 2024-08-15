Точно пора выкапывать: 2 важных признака готовности свеклы к уборке — советы агронома
- 07:15 15 августа
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- Служба новостей
В конце августа многие плодоносящие растения готовы к сбору урожая. Процедура имеет множество нюансов. Когда и как убирать свеклу, рассказала агроном Ксения Давыдова.
Время уборки полностью зависит от погоды и сорта. Первый признак — желтая и засыхающая ботва, второй — погода. Лучше всего выкапывать корнеплоды при стабильной температуре более пяти градусов. Если упустить это время, то свекла может подмерзнуть.
Если намечаются затяжные дожди, то к уборке можно приступить и раньше. В противном случае овощ будет обладать неприятным вкусом и потеряет способность к долгому хранению. Для выемки свеклы из почвы хорошо подходят вилы, которые в меньшей степени подвергают ее к повреждениям.
После удаления корнеплода из земли, необходимо обрезать листья, оставляя черешки не более 1 сантиметра. В теплую погоду можно оставить урожай на несколько часов под навесом. После правильно проведенной процедуры свекла будет храниться долго, будет сочной и крепкой.