Усинскую больницу через суд обязали открыть отделение гемодиализа
- 20:30 14 августа
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- Инесса Богатая
Фото из архива
Усинский городской суд удовлетворил иск граждан против центральной районной больницы Усинска и министерства здравоохранения Коми. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.
По данным ведомства, истцами оказались инвалиды 1-й и 2-й групп, нуждающиеся в регулярном гемодиализе. Они были вынуждены получать лечение в других городах, что создает финансовые и временные затраты. Усинская ЦРБ не предоставляла.
При этом суд установил, что ЦРБ не выполнил многочисленные публичные обещания по открытию отделения гемодиализа в Усинске, на что прокуратура неоднократно указывала в своих представлениях о нарушении законодательства.
ЦРБ обязали открыть отделение гемодиализа в учреждении к 1 октября 2024 года. Решение пока не вступило в законную силу.