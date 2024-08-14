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Усинскую больницу через суд обязали открыть отделение гемодиализа

Усинскую больницу через суд обязали открыть отделение гемодиализаФото из архива

Усинский городской суд удовлетворил иск граждан против центральной районной больницы Усинска и министерства здравоохранения Коми. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

По данным ведомства, истцами оказались инвалиды 1-й и 2-й групп, нуждающиеся в регулярном гемодиализе. Они были вынуждены получать лечение в других городах, что создает финансовые и временные затраты. Усинская ЦРБ не предоставляла.

При этом суд установил, что ЦРБ не выполнил многочисленные публичные обещания по открытию отделения гемодиализа в Усинске, на что прокуратура неоднократно указывала в своих представлениях о нарушении законодательства.

ЦРБ обязали открыть отделение гемодиализа в учреждении к 1 октября 2024 года. Решение пока не вступило в законную силу.

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