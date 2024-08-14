Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

томаты — 4,5 кг;

сладкий перец — 4,5 кг;

уксус 9% — 150 мл;

растительное масло — 1,5 ст.;

сахар — 1,5 ст.;

соль — 3 ст. л.

Томаты разрезать пополам, вырезать плодоножки, пюрировать блендером. У перцев убрать ножки, вычистить семечки, промыть и нашинковать длинными полосками. Все составляющие будущего лечо соединить в глубокой кастрюле, поместить ее на плиту, дать закипеть, а затем закрыть крышкой и, убавив огонь, уваривать три четверти часа. Пока готовится лечо, стерилизовать на пару крышки и стеклянные банки и затем разлить заготовку в емкости, не остужая. Укупорить, перевернуть и убрать под теплую ткань до тех пор, пока полностью не остынут. Наивкуснейшее лечо из сладкого болгарского перца готово!