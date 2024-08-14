Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
- 21:33 14 августа
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Кроме салатов из различных овощей на зиму многие заготавливают лечо. Подготовили для вас легкий рецепт наивкуснейшего лечо из болгарского перца, пишет news.ru.
Ингредиенты:
- томаты — 4,5 кг;
- сладкий перец — 4,5 кг;
- уксус 9% — 150 мл;
- растительное масло — 1,5 ст.;
- сахар — 1,5 ст.;
- соль — 3 ст. л.
Томаты разрезать пополам, вырезать плодоножки, пюрировать блендером. У перцев убрать ножки, вычистить семечки, промыть и нашинковать длинными полосками. Все составляющие будущего лечо соединить в глубокой кастрюле, поместить ее на плиту, дать закипеть, а затем закрыть крышкой и, убавив огонь, уваривать три четверти часа. Пока готовится лечо, стерилизовать на пару крышки и стеклянные банки и затем разлить заготовку в емкости, не остужая. Укупорить, перевернуть и убрать под теплую ткань до тех пор, пока полностью не остынут. Наивкуснейшее лечо из сладкого болгарского перца готово!
- Калорийность на 100 г: 65 ккал.
- БЖУ: 1,5/0,3/17,0.
- Время приготовления: 1 час.