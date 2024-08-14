"Адская жара вернется с 15 августа, но с новым сюрпризом". Синоптики сказали, что грядет

Несмотря на то, что в последние дни температурные показатели вернулись к более привычным значениям, сложившаяся ситуация с климатом в нашей стране вызывает серьезную обеспокоенность. Синоптики предупреждают о скором возвращении аномально высоких температур, причем с новыми особенностями, которые могут преподносить серьезные сюрпризы.

Так, на Дальнем Востоке, где совсем недавно наблюдался временный спад жары, уже в ближайшие дни ожидается новая волна зноя. Во Владивостоке, например, к середине августа температура вновь поднимется до 30 градусов и выше, при этом существенно снизится уровень осадков. Это создаст крайне сухую и пожароопасную обстановку.