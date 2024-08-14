В Коми арестован предполагаемый мошенник, похитивший около 2 миллионов рублей
- 22:45 14 августа
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- Инесса Богатая
Сотрудники уголовного розыска МВД Республики Коми раскрыли дистанционное мошенничество с продажей автомобиля, потерпевшим которого стал житель Сыктывкара. Молодой человек разместил объявление о поиске автомобиля и был обманут мошенником, представившимся представителем компании. Преступник организовал встречу с реальным продавцом, обменяв их контактами, что создало иллюзию законной сделки.
Когда пострадавший решил приобрести автомобиль, мошенник предложил скидку и попросил перевести деньги, после чего перестал выходить на связь. В результате оперативных действий правоохранители установили личность и задержали мошенника из Московской области.
Следственное управление возбудило уголовное дело против задержанного по статье 159 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы.