В Коми арестован предполагаемый мошенник, похитивший около 2 миллионов рублей

Сотрудники уголовного розыска МВД Республики Коми раскрыли дистанционное мошенничество с продажей автомобиля, потерпевшим которого стал житель Сыктывкара. Молодой человек разместил объявление о поиске автомобиля и был обманут мошенником, представившимся представителем компании. Преступник организовал встречу с реальным продавцом, обменяв их контактами, что создало иллюзию законной сделки.

Когда пострадавший решил приобрести автомобиль, мошенник предложил скидку и попросил перевести деньги, после чего перестал выходить на связь. В результате оперативных действий правоохранители установили личность и задержали мошенника из Московской области.