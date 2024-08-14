В некоторых районах Коми на протяжении 12 часов будут идти сильные ливни

В Коми объявлено штормовое предупреждение. Согласно прогнозу регионального филиала ФГБУ Северное УГМС "Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми" в регионе с шести вечера до шести утра следующего дня будут идти сильные ливни.

Так, 14 августа с 18:00 до 06:00 15 августа - в Вуктыльском и Сосногорском районах, 15 августа с 06:00 до 18:00 - в Вуктыльском, Сосногорском, Ухтинском, Княжпогостском, Усть-Вымском, Корткеросском и Усть-Куломском районах местами пройдут сильные дожди (15-25 мм за 12 часов и менее).