Сыктывкарские школьники проработали в трудовых лагерях все лето

В пресс-службе администрации Сыктывкара сообщили, что в августе свыше 2,5 тысяч детей и подростков участвуют в трудовых и оздоровительных лагерях, профильных сменах и трудовых объединениях.

Начальник управления образования Ольга Бригида отметила, что на базе школ города работают девять лагерей труда и отдыха, включая "Отряды мэра", а также 16 трудовых объединений. В августе более тысячи подростков заняты различными видами трудовой активности. За десятидневный период работы учащиеся заработают в сумме восемь тысяч рублей.