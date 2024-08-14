Сыктывкарские школьники проработали в трудовых лагерях все лето
- 01:00 15 августа
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- Инесса Богатая
В пресс-службе администрации Сыктывкара сообщили, что в августе свыше 2,5 тысяч детей и подростков участвуют в трудовых и оздоровительных лагерях, профильных сменах и трудовых объединениях.
Начальник управления образования Ольга Бригида отметила, что на базе школ города работают девять лагерей труда и отдыха, включая "Отряды мэра", а также 16 трудовых объединений. В августе более тысячи подростков заняты различными видами трудовой активности. За десятидневный период работы учащиеся заработают в сумме восемь тысяч рублей.
Школьники в рамках трудовой деятельности занимаются благоустройством школьных и детсадовских территорий, участвуют в экологических акциях и организуют свой досуг.
Например, в школе № 43 действуют "Отряды мэра". Ученики помогают поддерживать чистоту в школьных коридорах и классах, ухаживают за территорией, сажают и пропалывают клумбы, а также восстанавливают книги в библиотеке.