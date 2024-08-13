В Коми в реке Ижма утонул 10-летний мальчик
- 21:45 13 августа
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- Инесса Богатая
11 августа рядом с селом Ижма произошла трагедия — утонул 10-летний мальчик. Ребенок купался в не предназначенном для этого месте в одноименно реке. Несмотря на оперативные действия спасателей, помочь мальчику не получилось. О трагедии сообщает "КП".
Как известно, школьник отправился гулять вместе с друзьями на местный пляж и не вернулся. Родители, в тревоге, получили уведомление: ваш сын утонул в реке. Сообщается, что ребенок зашел в воду и уплыл так далеко, что исчез из виду. Несколько часов его тело искали спасатели и к вечеру смогли его найти.
Главное управление МЧС России по Республике Коми настоятельно рекомендует жителям региона уделять повышенное внимание безопасности детей во время отдыха у воды. Особое внимание следует уделять запрету купания в несанкционированных местах и строгому соблюдению правил безопасности на водоемах.