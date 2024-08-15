Пасмурно и тепло: погода в Коми 15 августа

Коми ЦГМС составил прогноз погоды по республике на 15 августа.

Сегодня на территории региона ожидается облачная погода. Исключение - северные районы, здесь синоптики прогнозируют прояснения. В восточных районах ночью возможен дождь, местами сильный, в западных — небольшой дождь. Днем по всей республике прогнозируются осадки, местами значительные. В Воркутинском районе ночью возможен слабый дождь, а днем осадков не ожидается. Кроме этого, в ряде муниципалитетов Коми местами возможны грозы. Ветер северных направлений около 7-12 метров в секунду, днем в отдельных местах порывы могут достигать 15-17 метров в секунду. Ночью температура составит +8…+13°С, днем +17…+22°С, в центральных и южных районах чуть холоднее - не выше +11…+16°С.