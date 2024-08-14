В Сыктывкаре из-за столкновения "Газели" и автобуса пострадали шесть человек

В Сыктывкаре из-за столкновения "Газели" и автобуса пострадали шесть человек

В результате аварии автобуса и "Газели" вблизи Сыктывкара шесть человек получили травмы. Появились детали происшествия на краснозатонском мосту. Как сообщили в Госавтоинспекции по Коми, 13 августа около 13:40 водитель "Газель Next" 1988 года рождения двигался по трассе Сыктывкар — Троицко-Печорск. На шестом километре пути он не соблюдал безопасное расстояние до авторского автобуса ПАЗ (маршрут №23) и врезался в него.

В результате ДТП пострадали пассажиры автобуса. Мальчик 2016 года рождения получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб нижнего века глаза и был госпитализирован. Женщина 1983 года рождения перенесла черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб, также в состоянии шока она была отправлена в больницу. Женщину 1981 года рождения госпитализировали с аналогичными травмами.