В Сыктывкаре из-за столкновения "Газели" и автобуса пострадали шесть человек
- 21:45 14 августа
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- Инесса Богатая
В результате аварии автобуса и "Газели" вблизи Сыктывкара шесть человек получили травмы. Появились детали происшествия на краснозатонском мосту.
Как сообщили в Госавтоинспекции по Коми, 13 августа около 13:40 водитель "Газель Next" 1988 года рождения двигался по трассе Сыктывкар — Троицко-Печорск. На шестом километре пути он не соблюдал безопасное расстояние до авторского автобуса ПАЗ (маршрут №23) и врезался в него.
В результате ДТП пострадали пассажиры автобуса. Мальчик 2016 года рождения получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб нижнего века глаза и был госпитализирован. Женщина 1983 года рождения перенесла черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб, также в состоянии шока она была отправлена в больницу. Женщину 1981 года рождения госпитализировали с аналогичными травмами.
Женщина 1994 года рождения тоже получила черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб и пребывала в шоковом состоянии, однако госпитализация ей не понадобилась. Женщина 1982 года рождения получила ушиб грудной клетки и позднее самостоятельно обратилась за медицинской помощью, но не была госпитализирована. Девочка 2014 года рождения получила ушиб шеи и позже тоже сама обратилась за медицинской помощью, госпитализация не потребовалась.