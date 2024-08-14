В Коми за месяц на 15% подорожала капуста, а кофе и огурцы выросли в цене на 7%
- 20:45 14 августа
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- Инесса Богатая
В Республике Коми за месяц отмечено повышение цен на определённые продукты. В частности, в июле капуста прибавила в стоимости 15%, растворимый кофе и огурцы подорожали на 7%. Также выросли цены на пшено (на 8%), майонез (на 5%) и оливковое масло (на 6%).
Однако, свекла стала дешевле на 12%. Цены на бананы снизились на 11%, яйца — на 8%, картофель и виноград — на 7%, а лук подешевел на 6%.
Также отмечено повышение стоимости услуг и тарифов на 3, 5%. В июле увеличились расходы на коммунальные услуги: тарифы на отопление выросли на 13%, на холодное водоснабжение и газ — на 11%, водоотведение и горячее водоснабжение — на 10%, электроэнергия поднялась на 9%, а стоимость обращения с твердыми коммунальными отходами увеличилась на 3%.
Напоминаем, что в некоторых районах Коми прогнозируются дожди продолжительностью 12 часов.