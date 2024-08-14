В Коми за месяц на 15% подорожала капуста, а кофе и огурцы выросли в цене на 7%

В Республике Коми за месяц отмечено повышение цен на определённые продукты. В частности, в июле капуста прибавила в стоимости 15%, растворимый кофе и огурцы подорожали на 7%. Также выросли цены на пшено (на 8%), майонез (на 5%) и оливковое масло (на 6%).

Однако, свекла стала дешевле на 12%. Цены на бананы снизились на 11%, яйца — на 8%, картофель и виноград — на 7%, а лук подешевел на 6%.