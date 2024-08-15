Осенью сжигаю ботву томатов — и радуюсь результату: вот зачем это нужно — много лет вижу только пользу

Мало кто знает, что ботва томатов — ценное сырье, которое можно успешно использовать в хозяйстве. Для компоста она малопригодна из-за содержания соланина, однако не спешите выбрасывать ее в конце садово-огородного сезона.

Агроном и опытный огородник Ксения Давыдова рекомендует заготовить из надземной части отплодоносивших томатов ценное удобрение для всех культур. Ботва помидоров — настоящий кладезь микро- и макроэлементов, которые легко превратить в легкоусвояемую растениями форму.