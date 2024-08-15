Осенью сжигаю ботву томатов — и радуюсь результату: вот зачем это нужно — много лет вижу только пользу
- 07:13 15 августа
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- Служба новостей
Мало кто знает, что ботва томатов — ценное сырье, которое можно успешно использовать в хозяйстве. Для компоста она малопригодна из-за содержания соланина, однако не спешите выбрасывать ее в конце садово-огородного сезона.
Агроном и опытный огородник Ксения Давыдова рекомендует заготовить из надземной части отплодоносивших томатов ценное удобрение для всех культур. Ботва помидоров — настоящий кладезь микро- и макроэлементов, которые легко превратить в легкоусвояемую растениями форму.
Для этого ботву высушивают в течение нескольких дней, а потом попросту сжигают. У вас появится полезная зола, которую можно использовать сразу либо убрать на хранение. Золу можно рассыпать на грядки перед осенней перекопкой, внести в почву под многолетниками, деревьями и кустарниками либо убрать на хранение до весны.
Стоит учесть, что хранить золу можно только в проветриваемых деревянных либо картонных ящиках. Ее закрывают плотной крышкой и помещают в сухое, теплое место (сарай, подвал). Не храните золу в полиэтиленовых пакетах — образующийся при этом конденсат может ее испортить.
Зола из ботвы томатов гораздо ценнее золы, полученной при сжигании дров. Она насыщена фосфором, калием, кальцием и различными микроэлементами. В дальнейшем вы сможете подкормить золой помидоры, перцы, картошку, баклажаны и другие культуры.